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Турция поможет Украине в производстве оружия против России

Анкара и Киев обсуждают совместные планы, согласно которым на территории Украины в будущем может быть налажено производство турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Такие данные приводятся в публикации пресс-службы украинского оборонного ведомства.
Турция поможет Украине в производстве оружия против России

«У нас имеются соответствующие планы и турецкая сторона готова сотрудничать с нами в этом вопросе. Беспилотные ударные комплексы являются очень перспективным видом вооружений, которые обладают высочайшей эффективностью. Сейчас Турции удалось доказать это в реальных боевых действиях», - завил теперь уже бывший глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк, который был освобожден от занимаемой должности в рамках отставки Кабмина 4 марта.

При этом пресса напоминает, что Киев ранее уже получил от Анкары шесть экземпляров БПЛА Bayraktar TB2, более того, в конце 2019 года местные специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию указанных технических средств. Отмечается также, что на данный момент эти беспилотники успешно применяются в военной операции Турции в Сирии, где дроны используют не только для ведения разведки и нанесения ударов, но и для высокоточной наводки других видов вооружений.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:38

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