В МИД России отреагировали на учебные маневры НАТО возле границы РФ





Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, учебные маневры Defender Europe 20 у границ РФ планируют провести в мае-июне. Она сообщила, усиление активности НАТО у рубежей не повлияют на курс внешней политики. К тому же в МИД заявили, никто не делает тайны, что «возможным противником» в рамках запланированных учений будет Россия. Из-за этого НАТО группирует у границ РФ «ударный кулак». Представитель, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, это подтвердилось в заявлении Министра обороны США Марка Эспер во время брифинга 5 марта. Он рассказал, маневры проводятся для того, с целью подать России сигнал и повлиять на «неправильное поведение». Однако конкретизировать данное высказывание министр не пожелал.