В МИД России отреагировали на учебные маневры НАТО возле границы РФ
В МИД России прокомментировали учебные маневры НАТО, которые планирую провести возле границы РФ. Они посоветовали Североатлантическому Альянсу обратить внимание на вероятные последствия подобных действий, которые накаливают ситуацию.
Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, учебные маневры Defender Europe 20 у границ РФ планируют провести в мае-июне. Она сообщила, усиление активности НАТО у рубежей не повлияют на курс внешней политики. К тому же в МИД заявили, никто не делает тайны, что «возможным противником» в рамках запланированных учений будет Россия. Из-за этого НАТО группирует у границ РФ «ударный кулак». Представитель, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, это подтвердилось в заявлении Министра обороны США Марка Эспер во время брифинга 5 марта. Он рассказал, маневры проводятся для того, с целью подать России сигнал и повлиять на «неправильное поведение». Однако конкретизировать данное высказывание министр не пожелал.
Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, учебные маневры Defender Europe 20 у границ РФ планируют провести в мае-июне. Она сообщила, усиление активности НАТО у рубежей не повлияют на курс внешней политики. К тому же в МИД заявили, никто не делает тайны, что «возможным противником» в рамках запланированных учений будет Россия. Из-за этого НАТО группирует у границ РФ «ударный кулак». Представитель, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, это подтвердилось в заявлении Министра обороны США Марка Эспер во время брифинга 5 марта. Он рассказал, маневры проводятся для того, с целью подать России сигнал и повлиять на «неправильное поведение». Однако конкретизировать данное высказывание министр не пожелал.
Политика
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:08