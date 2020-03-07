Disney приступает к работе над сериалом-приквелом к фильму «Красавица и чудовище»





Известное американское издание The Hollywood Reporter опубликовало информацию о том, что одна из самых больших корпораций развлечений в мире приступает к работе над новым сериалом. Новый проект будет посвящен приключениям героев киноленты «Красавица и чудовище» Гастона и Лефу. Полюбившихся второстепенных персонажей фильма в шестисерийном приквеле сыграют те же актеры, что и в изначальной экранизации сказки - Люк Эванс и Джош Гэд.Как сообщает источник, сейчас Disney ведет переговоры с Аланом Менкеном, работавшим над написанием музыки к полнометражному фильму. Также уже известно, что над созданием проекта будут работать и авторы сериала «Однажды в сказке» Эдди Китсис и Адам Хоровиц.Картина «Красавица и чудовище», ставшая ремейком полнометражного анимационного фильма студии Disney, вышла в прокат в 2017 году. Главные роли в фэнтези-мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, а второстепенные – Джош Гэд, Юэн Макгрегор, Люк Эванс, Кевин Клайн и другие. Лента получила высокие оценки критиков и, при бюджете в 255 миллионов долларов, более 1,2 миллиардов долларов кассовых сборов. Такой успех картины и стал одним из главных аргументов для создания сериала-приквела на основе фильма.