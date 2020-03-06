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Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное поведение»

Глава Пентагона (Министерство обороны США) Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное поведение», что в свою очередь является главной целью учений «Защитник Европы 2020». По официальной информации, на данный момент более 20-ти тысяч американских военных прибыло на территорию Европы.
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное поведение»

«Защитник Европы 2020» - это одно из самых масштабных международных учений НАТО, которые пройдут в мае и июне в Германии, Польше и в странах Прибалтики. По словам генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберга, «в этом году будет наибольшая «переброска» военнослужаших из США за последние 25 лет».

Цель учений заключается в демонстрации военных сил НАТО, в случае необходимости вступится за союзников на территории Европы. Макр Эспер утверждает, что «Defender Europe 2020» должно призвать Россию «изменить свое недостойное поведение» и занять мирную позицию на мировой политической арене.

В тоже время Йенс Столтенберг уверен в отсутствии какого-либо подтекста, хотя не отрицает того, что Российская Федерация «подрывает безопасность альянса и стабильность в Европе».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:39

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