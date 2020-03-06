Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное поведение»





«Защитник Европы 2020» - это одно из самых масштабных международных учений НАТО, которые пройдут в мае и июне в Германии, Польше и в странах Прибалтики. По словам генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберга, «в этом году будет наибольшая «переброска» военнослужаших из США за последние 25 лет».Цель учений заключается в демонстрации военных сил НАТО, в случае необходимости вступится за союзников на территории Европы. Макр Эспер утверждает, что «Defender Europe 2020» должно призвать Россию «изменить свое недостойное поведение» и занять мирную позицию на мировой политической арене.В тоже время Йенс Столтенберг уверен в отсутствии какого-либо подтекста, хотя не отрицает того, что Российская Федерация «подрывает безопасность альянса и стабильность в Европе».