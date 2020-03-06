Эксперты назвали достоинства и недостатки лидера продаж Renault Duster





Прежде всего, автомобили первого поколения оснащены мощным бензиновым 1,6-литровым H4M двигателем с мощностью 114 лошадиных сил или дизельным 1,5- литровым L dC мотором с 109 л. с. Эксперты отмечают экономичный расход топлива при высоком скоростном показателе на длинных дистанциях. Также большим преимуществом является энергоемкая подвеска с достаточно большим дорожным просветом. Кроме того, по мнению пользователей, Renault Duster недорогой в обслуживании, а его механическая коробка передач служит достаточно долго и редко нуждается в ремонте.Помимо названных достоинств, специалисты упомянули ряд недостатков, которые стоит учитывать при выборе авто. Первый минус заключается в лакокрасочном покрытии, которое не устойчиво перед механическими и химическими повреждениями. Также быстро приходят в негодность текстильные элементы салона, как обивка сидений, руля и дверей, а также рычаг коробки передач. Кроме того, водители нередко обращаются в сервисные центры из-за слабого функционирования системы вентиляции.По словам экспертов, минусами Renault Duster можно считать маленький объем багажника и низкую управляемость автомобилей с четырехступенчатой коробкой-автомат на «разбитой дороге». Однако, учитывая низкую стоимость и технические параметры, большинство водителей «закрывают глаза» на незначительные недостатки модели.