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Эксперты назвали достоинства и недостатки лидера продаж Renault Duster

Компактный кроссовер от компании Renault стал лидером продаж на отечественном рынке автомобилей. По мнению экспертов, водителям нужно знать не только преимущества модели Duster, потому они объективно назвали его достоинства и недостатки.
Эксперты назвали достоинства и недостатки лидера продаж Renault Duster

Прежде всего, автомобили первого поколения оснащены мощным бензиновым 1,6-литровым H4M двигателем с мощностью 114 лошадиных сил или дизельным 1,5- литровым L dC мотором с 109 л. с. Эксперты отмечают экономичный расход топлива при высоком скоростном показателе на длинных дистанциях. Также большим преимуществом является энергоемкая подвеска с достаточно большим дорожным просветом. Кроме того, по мнению пользователей, Renault Duster недорогой в обслуживании, а его механическая коробка передач служит достаточно долго и редко нуждается в ремонте.

Помимо названных достоинств, специалисты упомянули ряд недостатков, которые стоит учитывать при выборе авто. Первый минус заключается в лакокрасочном покрытии, которое не устойчиво перед механическими и химическими повреждениями. Также быстро приходят в негодность текстильные элементы салона, как обивка сидений, руля и дверей, а также рычаг коробки передач. Кроме того, водители нередко обращаются в сервисные центры из-за слабого функционирования системы вентиляции.

По словам экспертов, минусами Renault Duster можно считать маленький объем багажника и низкую управляемость автомобилей с четырехступенчатой коробкой-автомат на «разбитой дороге». Однако, учитывая низкую стоимость и технические параметры, большинство водителей «закрывают глаза» на незначительные недостатки модели.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:04

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