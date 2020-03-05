В Совфеде в 2021 году хотят добиться выравнивания цен на электроэнергию





Ожидается, что соответствующий подход не приведет к существенному подорожанию. Во всех регионах страны тариф составит 3,4 рубля за один кВт/ч. Представитель Совфеда Валерий Семенов обратил внимание, что формирование цен должно осуществляться сразу по нескольким направлениям, и если будут фиксироваться случаи неоправданного завышения, то возможен их пересмотр. Власти намерены добиться экономической обоснованности тарифов, что позволить снизить их примерно на 50% в убыточных субъектах государства. Частично данную программу реализуют за счет госсубсидирования.Эксперты уверены, что право на такого рода поддержку возникнет прежде всего у социально ориентированных предприятий, если данная возможность будет доступна.