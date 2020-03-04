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Жители города в Индии бояться выходить из дома из-за леопарда-людоеда

Жители индийского штата Карнатака боятся выходить на улицу из-за высокого риска стать жертвой леопарда-людоеда. Издание Hidustan Times в начале января 2020 года опубликовало информацию об убийстве четырех людей диким животным, который до сих пор не пойман.
Жители города в Индии бояться выходить из дома из-за леопарда-людоеда

По известной информации, осенью в округе Тумкур леопард убил двух пожилых женщин, которые пасли скот на пастбище. В декабре хищная кошка утащила маленького ребенка прямо на глазах своей матери, а в январе зафиксировано еще два случая нападений животного на жителей местных сел. Однако случившееся в субботу 29 февраля окончательно посеяло панику в деревнях и люди боятся выходить на улицу даже днем.

Леопард снова выбрал беззащитную жертву и растерзал трехлетнего ребенка прямо возле его дома. Издание Hidustan Times процитировало слова запуганных жителей: «Мы не можем выпустить своих детей поиграть во дворе. Страшно даже просто выходить из дома».

В январе месяце охотникам удалось поймать одну дикую кошку, однако они так не смогли узнать, причастна ли она к ряду убийств, особенно учитывая, что трагические случаи повторялись вновь. На данный момент власти направили полсотни сотрудников полиции на поиски леопарда-людоеда, расставляя ловушки и видеорегистраторы. Однако один из представителей лесного ведомства убежден, что все действия спецслужб бесполезны, так как в той местности обитает больше полдюжины хищных животных и узнать, кто из них убийца практически невозможно.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:31

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