Жители города в Индии бояться выходить из дома из-за леопарда-людоеда





По известной информации, осенью в округе Тумкур леопард убил двух пожилых женщин, которые пасли скот на пастбище. В декабре хищная кошка утащила маленького ребенка прямо на глазах своей матери, а в январе зафиксировано еще два случая нападений животного на жителей местных сел. Однако случившееся в субботу 29 февраля окончательно посеяло панику в деревнях и люди боятся выходить на улицу даже днем.Леопард снова выбрал беззащитную жертву и растерзал трехлетнего ребенка прямо возле его дома. Издание Hidustan Times процитировало слова запуганных жителей: «Мы не можем выпустить своих детей поиграть во дворе. Страшно даже просто выходить из дома».В январе месяце охотникам удалось поймать одну дикую кошку, однако они так не смогли узнать, причастна ли она к ряду убийств, особенно учитывая, что трагические случаи повторялись вновь. На данный момент власти направили полсотни сотрудников полиции на поиски леопарда-людоеда, расставляя ловушки и видеорегистраторы. Однако один из представителей лесного ведомства убежден, что все действия спецслужб бесполезны, так как в той местности обитает больше полдюжины хищных животных и узнать, кто из них убийца практически невозможно.