Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок из-за распространения коронавируса





Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, усиление санитарного контроля в стране из-за вспышки коронавируса будет носит временный характер. Под ограничения попадают отдельные виды медицинских изделий, например, одноразовые комбинезоны химзащиты, перчатки, респираторные маски, их особо прочные виды, а также марля, вата, бинты, бахилы и ряд дезинфицирующих и противовирусных средств. Их нельзя вывозить до 1 июня, но исключение носит гуманитарная помощь другим государствам.Отмечается, что граждане смогут использовать данные медицинские одноразовые изделия в личных целях, несотря на существующие ограничения.