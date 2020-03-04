АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок из-за распространения коронавируса

Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок в связи с распространением коронавируса. Данное решение стало мерой предупреждения дефицита защитных средств в связи с возможной эпидемией инфекции.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, усиление санитарного контроля в стране из-за вспышки коронавируса будет носит временный характер. Под ограничения попадают отдельные виды медицинских изделий, например, одноразовые комбинезоны химзащиты, перчатки, респираторные маски, их особо прочные виды, а также марля, вата, бинты, бахилы и ряд дезинфицирующих и противовирусных средств. Их нельзя вывозить до 1 июня, но исключение носит гуманитарная помощь другим государствам.

Отмечается, что граждане смогут использовать данные медицинские одноразовые изделия в личных целях, несотря на существующие ограничения.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен начала встречаться с Эдрианом…
Тейлор Свифт названа самым продаваемым музыкантом в 2019…
Иван Ургант поддержал участие Little Big в конкурсе…
Ученые рассказали, как мозг поможет в…
Экс-хакер Джейк Дэвис: WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей…
В Сети появилась информация о системных требованиях шутера Valorant от Riot…
Егор Крид сделал сюрприз на день рождения дочери Муцениеце и…
Ксения Собчак предложила провести Премию МУЗ-ТВ 2021 в её…
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в…
«Посторонний человек»: Ирина Понаровская больше не общается с приемной…
Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок из-за распространения…
Авто в России начнут предупреждать о нарушениях…
«И ни рубля им не даю»: Валерия заявила, что не обеспечивает своих…
В МОК сообщили, что подписи Родченкова не были признаны…
В МТС планируют изменить формат своей розничной…
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков женился во второй…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова…
Генетики из Бразилии определили древних предков…
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
Медики составили ТОП-5 сильнодействующих природных…
В Калуге чиновник предложил отправлять недовольных благоустроенностью города жителей в “ад на…
Медики рассказали об опасности ранней весны для россиян с…
В Сети появились «живые» снимки бюджетного Google Pixel…
"Бабушка по телефону": Евгения Добровольская призналась, что всего раз виделась с…
Юлия Барановская поделилась нежным фото с младшим сыном от Андрея…
Жена Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова поселила в его квартире 30…
Участник «Дом-2» Илья Яббаров грозит испортить жизнь соседям на шоу «Спаси свою…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась об увольнении Юлии…
Просмотреть все новости