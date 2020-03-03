МОК призвал спортсменов готовиться к Олимпиаде, несмотря на коронавирус





Комитет призывает всех атлетов продолжать усиленно готовиться к Олимпийским играм, которые состоятся в японской столице Токио летом текущего года. МОК продолжит оказывать поддержку участникам. Пресса Страны Восходящего Солнца уже опубликовала материалы, что соревнования могут отложить до конца года в связи с продвижением коронавируса, ссылаясь на договор правительства страны с комитетом, который предусматривает такой сценарий. В частности, тестовые мероприятия Игр отменили в Японии.Олимпиада в Токио состоится 24 июля - 9 августа. Место проведения Новый национальный стадион. Заявки на проведение подавали до начала осени 2011 года, в мае 2012 года МОК заявил, что официальными претендентами стали Стамбул, Мадрид и столица Японии. Члены организации назвал победителя спустя один год.