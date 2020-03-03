Астрономы решили загадку планет суперпаффов





Астрономы создали модель, чтобы иметь возможность понять, могут ли планеты с кольцами объяснить свойства суперпаффов. Последних несложно выявить при помощи транзитной методики и способа Допплера. Первый основывается на мониторинге падения звезды, когда на ее фоне проходит планета, а второй дает возможность посчитать радиальную скорость светила.Вес суперпаффов оказывается малым по сравнению с габаритами, составляя меньше 1% от массы газового гиганта тех же размеров. Такое несоответствие эксперты объяснили наличием колец у планеты. Конечные итоги моделирования продемонстрировали, что в отдельных случаях присутствие таких космических окружностей способствует неправильному определению планеты как суперпаффа.HIP 41378f, Kepler 117c и Kepler 87c - известные на данный момент объекты с малой плотностью с довольно близким расположением от родительских светил, поэтому их кольца должны состоять из камня, а не льда. Они также могут быть сплющены по причине большой скорости вращения, чтобы не было возможности для деформации колец, и эти объекты не находятся в приливной захвате со звездой.Kepler-51: звезда, которая находится в созвездии Лебедя, от Солнца располагается на расстоянии больше 2,8 тысячи световых лет. Вокруг нее вращаются не менее трех планет. Всех их открыли восемь лет назад, а объект 51d подтвердили только в 2014 году. У них крайне незначительная плотность, поэтому эти космические тела отнесли к суперпаффам. Сам Kepler-51 являет собой солнецеподобное светило, в астрономии впервые упоминается как 2MASS. Температура поверхности около 5803 кельвинов.