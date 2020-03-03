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Звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова показала результат своего похудения за 1,5 года

Звезда реалити «Дом-2» Ирина Агибалова похвасталась результатами своего похудения всего за полтора года. У Ирины Александровны получилось достичь просто невероятного результата, и теперь она с легкостью может надеть любую вещь 44 размера.

Звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова показала результат своего похудения за 1,5 года

Благодаря участию в телестройке Ирина Агибалова обрела достаточно сильную популярность. Более того, после ухода за ворота проекта она начала кардинально менять свою внешность. Женщина сделала себе несколько пластических операций, а также привела в порядок свою фигуру.

В своем личном аккаунте Instagram Ирина Александровна разместила несколько снимков, как она выглядела летом 2018 и как изменилась к началу 2020 года. Ее подписчики отметили, что изменения видны не вооруженным глазом. Знаменитая телебабушка систематически делится новостями о своей жизни в социальных сетях.


Звезде проекта «Дом-2» Ирине Агибаловой уже 55 лет. Однако ей удалось достичь того, чтобы носить одежду 44 размера. К слову, сейчас Ирина Александровна свое свободное время посвящает воспитанию внуков. У нее их четверо.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:35

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