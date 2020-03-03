Звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова показала результат своего похудения за 1,5 года

Благодаря участию в телестройке Ирина Агибалова обрела достаточно сильную популярность. Более того, после ухода за ворота проекта она начала кардинально менять свою внешность. Женщина сделала себе несколько пластических операций, а также привела в порядок свою фигуру.В своем личном аккаунте Instagram Ирина Александровна разместила несколько снимков, как она выглядела летом 2018 и как изменилась к началу 2020 года. Ее подписчики отметили, что изменения видны не вооруженным глазом. Знаменитая телебабушка систематически делится новостями о своей жизни в социальных сетях.Звезде проекта «Дом-2» Ирине Агибаловой уже 55 лет. Однако ей удалось достичь того, чтобы носить одежду 44 размера. К слову, сейчас Ирина Александровна свое свободное время посвящает воспитанию внуков. У нее их четверо.