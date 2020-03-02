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Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом муже

Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом муже. Для артиста этот брак стал третьим, и в последствии он стал многодетным отцом.

Михаил Пореченков и его супруга Ольга познакомились на съёмках фильма «День Д». Она работала художницей, они часто и много обсуждали рабочие моменты, а потом и сами не заметили, как стали друг для друга близкими людьми. В 2000-ом году телеведущий предложил возлюбленной узаконить отношения. На данный момент супруги занимаются воспитанием троих детей – Михаила, Марии и Петра. Судя по всему, народный артист РФ всё же смог найти для себя идеальную женщину. Супруге кинорежиссёра нравится заниматься бытовыми делами и семьей.

Продюсер утверждает, она является настоящей хранительницей домашнего очага, и он считает свою супругу «идеальной и великой женщиной». Ей также удалось выстроить прекрасные отношения со старшими детьми мужа – Владимиром и Варварой, она очень тепло к ним относится и всегда рада помочь. Единственный минус в характере супруга, который настораживает Ольгу - это его страстная любовь к мотоциклам. Пореченкову очень нравится гонять на «железном коне» по дорогам столицы, он лихо объезжает пробки, и поэтому его супруга волнуется за него.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:04

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