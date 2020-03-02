«Мне было всего 13 лет»: Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфард рассказал о пугавших его фанатах

По словам Финна Вулфарда, иногда ему даже приходится бороться с избытком внимания со стороны поклонников, поскольку подобный интерес к его персоне заставляет его бояться. Причем, большая часть тревожащих юную кинозвезду событий пришлась еще на его 13-летний возраст, на самый расцвет его актерской карьеры. По словам Вулфарда, еще на съемках хоррора «Оно» его преследовали взрослые люди. Фанаты могли просто молча идти за мальчиком, не сбавляя шаг и не обращаясь к нему. Разумеется, подобное поведение может посеять панику в сознании несовершеннолетнего подростка. И только при подходе к самой съемочной площадке люди наконец вспоминали, зачем шли за артистом и просили автограф или совместное фото. Иногда из-за испуга Финн отказывал в этой просьбе.«Мне было всего 13 лет, а меня до самых апартаментов могли преследовать взрослые люди», - делится своими впечатлениями актер. Однажды преследователи даже выследили такси юного артиста и пытались таким образом добиться его внимания.