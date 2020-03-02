В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ





Отмечается, что на снижение тарифов могут рассчитывать граждане, проживающие в регионах, где местными властями будет принято соответствующее решение. Кроме того, подобная норма может быть применена лишь в отношении тех потребителей, для которых платежи за отопление начисляются равномерными частями на протяжении всех 12 месяцев, а не на основании показаний приборов учета. «Если по решению региональных властей платежи вносятся равными небольшими долями на протяжении всего года в соответствии со среднемесячным объемом потребления, то в случае высоких среднесуточных температур зимой накопленная переплата может будет учтена в ежегодной корректировке», - отмечают в министерстве. В ведомстве также добавили, что ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям придется следить за качеством снабжения потребителей теплом, а также вовремя вносить корректировки в параметры теплоносителя.Примечательно, что немногим ранее Госдума обратились с письмом в адрес главы Минстроя Владимира Якушева, попросив его ведомство отказаться от индексации тарифов из-за теплой зимы. Власти отдельных российских регионов, между прочим, уже начали постепенно делать заявления о планах по пересмотру тарифов на отопление.