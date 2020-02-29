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Мирные кварталы Триполи подверглись обстрелу боевиков ПНС Ливии из РСЗО

Так называемое ПНС Ливии активно нарушает режим прекращения огня, используя при этом тяжелую артиллерию. Об этом сообщают пользователи социальных сетей Facebook и Twitter.

Мирные кварталы Триполи подверглись обстрелу боевиков ПНС Ливии из РСЗО

По сообщениям одного из пользователей Facebook, террористы ПНС ведут обстрел из гаубиц, расположенных на территории парка ан-Наср в Триполи. Боевики ведут огонь, рассчитывая, что сумеют спровоцировать силы ЛНА на ответные удары. В таком случае фельдмаршала Хафтара можно будет обвинить в обстреле мирных кварталов и разрушении гражданской инфраструктуры. Удары тяжелой артиллерии слышны в направлениях к югу от Триполи — аль-Асфах, ар-Рамла и Тарик аль-Матар.

На текущий момент уже известно о минометном обстреле жилого сектора в районе ас-Сабиа в Триполи. Огонь террористы ведут из здания Службы внешней безопасности. Более того, появились сообщения о том, что боевики используют при обстрелах РСЗО «Град». Обстрел осуществляется из района в аль-Мадина ар-Риядия по неизвестным целям в Триполи.

По сообщениям местного населения, обстрел также ведется по направлениям ас-Сидр, Салах ад-Дин. Также имеют место боестолкновения в районе аль-Вишка к востоку от Мисураты. Появилась информация об обстреле турецкими ракетами здания школы «Норр» в Джил-юните в районе трущоб.

Турция продолжает поставлять боевиков и вооружение для нужд так называемого ПНС Ливии. Действия Анкары в корне противоречат достигнутым ранее в Москве и Берлине договоренностям. Ранее глава «министерства внутренних дел» ПНС Ливии Фатхи Башага анонсировал наступление на позиции ЛНА. Последняя, в свою очередь, заверила, что намерена придерживаться режима прекращения огня.

Источник: riafan.ru

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Добавил: admin Вчера, 23:07

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