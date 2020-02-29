Издание Sohu сообщило о создании Россией уникального композитного материала для Су-57





В сообщении издания говорится о том, что современные лайнеры имеют проблему, которая объясняется нагревом фюзеляжа во время полета. Однако теперь Россия знает, как с ней справиться, поскольку эксперты изготовили специальный композитный материал, который делает Су-57 невидимым. За основу разработки был взял углерод с некоторыми другими компонентами? в пропорциях, которые держат в секрете. В Sohu отметили, что воздушные судна с подобным покрытием будет почти невозможно засечь даже на средней высоте.Другой особенностью материала стала его защищенность от молний, так как за счет углеродной основы сплав не способен проводить электричество. Вес самолета при его задействовании снизится на 5%, а это значительно повысит его аэродинамические характеристики.В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали новость о создании разработки. Ранее сведения о плановом усовершенствовании производственного процесса лайнеров разместило издание The National Interest.