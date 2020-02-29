Звезда “Дом-2”Алена Рапунцель избавляется от тату с именем Романа Макеева
Звезда скандального проекта “Дом-2” Алена Рапунцель начала совсем другую жизнь и решила распрощаться с тем, что может напомнить о прошлом. Так, девушка приняла решение перебить тату, которое символизирует ее отношения с Романом Макеевым.
На протяжении долгого периода Алена Рапунцель подыскивала нормального мастера, который помог бы избавиться от татуировки, которая была сделана по глупости. Звезда проекта “Дом-2” Алена Рапунцель утверждает, что в тот период жизни совершила ошибку.
Сейчас у Алены Рапунцель новые отношения. Она не скрывает, что счастлива вместе с Денисом Мокроусовым. Недавно молодой человек даже переехал жить к своей избраннице. Девушка отметила, что пришло самое время на месте той глупой татуировки набить другой рисунок.
А вот Роман Макеев отметил, что сводить свое тату не собирается. По его словам, в тот период своего существования он был очень счастливым, и уверен, что если людей принимают в семью с детьми, то почему не могут взять к себе с банальной татуировкой. Как отметил экс-участник проекта “Дом-2” Роман Макеев, этот рисунок на своем теле он намерен оставить на всю жизнь.
На протяжении долгого периода Алена Рапунцель подыскивала нормального мастера, который помог бы избавиться от татуировки, которая была сделана по глупости. Звезда проекта “Дом-2” Алена Рапунцель утверждает, что в тот период жизни совершила ошибку.
Сейчас у Алены Рапунцель новые отношения. Она не скрывает, что счастлива вместе с Денисом Мокроусовым. Недавно молодой человек даже переехал жить к своей избраннице. Девушка отметила, что пришло самое время на месте той глупой татуировки набить другой рисунок.
А вот Роман Макеев отметил, что сводить свое тату не собирается. По его словам, в тот период своего существования он был очень счастливым, и уверен, что если людей принимают в семью с детьми, то почему не могут взять к себе с банальной татуировкой. Как отметил экс-участник проекта “Дом-2” Роман Макеев, этот рисунок на своем теле он намерен оставить на всю жизнь.