Проклятье Ольги Бузовой. В Сети обсуждают неудачи футболиста Тарасова





Прошлый год для Дмитрия Тарасова, как для футболиста, стал достаточно трудным. В середине года, после 10 лет контракта, он со скандалом расстался с клубом «Локомотив». В последнем матче Дмитрий получил серьезную травму ноги и решил делать операцию в Италии. Руководство клуба отказалось оплачивать лечение, и дело дошло до футбольного союза, который обязал вернуть игроку деньги.После полугода вынужденного безделья Тарасов наконец-то получил шанс вернуться на поле. С помощью Леонида Слуцкого он заключил контракт с «Рубином» из Казани до конца текущего года, но на одной из первых тренировок получил перелом ноги с разрывом связок и сейчас опять лежит в римской больнице, восстанавливаясь после операции.Также в прошедшем году выяснилось, что Тарасов сумел накопить долг в 15 миллионов рублей в качестве элементов для старшей дочери от первого брака. Дмитрий подал встречный иск, требуя уменьшить выплаты до 15000 в месяц, за что ему постоянно выговаривают подписчики.По мнению преданных поклонников Ольги Бузовой, судьба наказывает Дмитрия Тарасова за расставание с певицей. Сам футболист старается не унывать и надеется, что все проблемы остались в прошлом.