Илон Маск назвал главного конкурента для американского истребителя F-35





Илон Маск посредством публикации в Twitter указал, что F-35 не имеет никакого шанса против функционирующего на дистанционной основе беспилотного истребителя. Таким образом он ответил на пост Ли Хадсон, представляющую Aviation Week. Журналистка привела в пример высказывание главы SpaceX на военном симпозиуме о том, что США нужно иметь альтернативу F-35. В Defense News отметили, что на мероприятии предприниматель высказывался о пройденной эре истребителей, за которыми стоят беспилотные самолеты.Истребитель F-35 на вооружении США находится с 2015 года, куда он поступил после продолжительной задержки. Ожидается, что он останется основным такого типа судном американских ВВС до середины XXI века.