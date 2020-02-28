В Израиле ученые нашли маску, меняющую представления о ритуальных погребальных обрядах





Археологические раскопки проводились на Хевронских Холмах в Израиле, где в хорошем состоянии сохранилась погребальная маска. На ней отчетливо видны нарисованные зубы, а также имеются нос и прорезь для рта. Эта находка стала важной для ученых, поскольку зачастую к периоду неолита относятся найденные фигурки людей и черепа. Место обнаружения тоже стало нетипичным, что делает эту известняковую маску уникальной.Находка поможет воспроизвести быт древних людей, а также их обряды и традиции.