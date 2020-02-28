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Новый бойфренд звезды «Дом-2» Алены Рапунцель переехал в вип-дом

Новый возлюбленный звезды реалити-проекта «Дом-2» Алены Рапунцель Денис Мокроусов все-таки не выдержал напора и давления со стороны и переехал жить в вип-дом. Причем, он сделал это со словами: «Мужик сказал, мужик сделал».

Новый бойфренд звезды «Дом-2» Алены Рапунцель переехал в вип-дом

Однако телезрители тут же пришли к выводу, что Алене Рапунцель давно все равно, как и с кем строить свои отношения на проекте. Известно, девушка просто хочет замуж и мечтает о большой семье, но пока каждая ее новая попытка построить отношения оборачивалась лишь неудачей.

Сейчас очень нужно, чтобы за Аленой хоть кто-то присматривал и лучше всего на эту роль может подойти, как раз-таки Денис Мокроусов. А все потому, что Татьяна Владимировна собралась уехать в отпуск, а оставить Алену одну, судя по-всему, большой риск, ведь она может вновь уйти в очередной загул. Видимо, для своего же блага Татьяна Владимировна и настаивала столь усердно на переезде Дениса Мокроусова. Парень долго мялся, но в итоге согласился.


Однако это не решило пока вопрос интимной близости между участниками. Почему ее нет, наблюдая за участницей «Дом-2» Аленой Рапунцель, никому непонятно. Сам Денис Мокроусов говорит, что торопиться не хочет, а еще вновь портить репутацию возлюбленной у него нет желания.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:49

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