Писатель Джеймс Эллрой назвал роман “Преступление и наказание” Достоевского “русской чушью”





Оказалось, что Джеймс Эллрой по меньшей мере несколько раз пытался осилить роман русского писателя, но в итоге бросал это занятие, считая, что не в состоянии больше читать что-то подобное. Сейчас писателю 71 год, а наиболее популярные его работы включены в цикл “Лос-Анджелесский квартет”. Указанные книги впоследствии стали основой для экранизации фильмов “Черная орхидея”, а также “Короли улиц” и т.д. Роман, написанный Достоевским, тоже получал экранизации в XX веке, в том числе французскими и американскими режиссерами.Одним из последних фильмов по книге стал сериал от постановщика Дмитрия Светозарова, вышедший в 2007 году.