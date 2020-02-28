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Писатель Джеймс Эллрой назвал роман “Преступление и наказание” Достоевского “русской чушью”

Джеймс Эллрой откровенно рассказал, что ему не удалось дочитать произведение “Преступление и наказание” авторства Федора Достоевского. С критикой по поводу шедевра классики писатель из США выступил в интервью для журнала El Pais, назвав текст “русской чушью”.

Оказалось, что Джеймс Эллрой по меньшей мере несколько раз пытался осилить роман русского писателя, но в итоге бросал это занятие, считая, что не в состоянии больше читать что-то подобное. Сейчас писателю 71 год, а наиболее популярные его работы включены в цикл “Лос-Анджелесский квартет”. Указанные книги впоследствии стали основой для экранизации фильмов “Черная орхидея”, а также “Короли улиц” и т.д. Роман, написанный Достоевским, тоже получал экранизации в XX веке, в том числе французскими и американскими режиссерами.

Одним из последних фильмов по книге стал сериал от постановщика Дмитрия Светозарова, вышедший в 2007 году.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:06

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