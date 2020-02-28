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Стася Милославская посетила премьеру фильма «Один вдох» без Александра Петрова

Не так давно Александр Петров и Стася Милославская перестали скрывать свои отношения, став часто выходить вместе в свет. Однако на этот раз актриса появилась на премьере фильма «Один вдох» без возлюбленного.
Стася Милославская посетила премьеру фильма «Один вдох» без Александра Петрова

Молодая знаменитость предпочла выбрать для вечера черный классический костюм, а свой образ дополнила клатчем. Выбор в пользу такого стиля сделали многие звезды, присутствующие на премьере картины «Один вдох», в том числе Виктория Исакова, исполнившая главную героиню в фильме. Стася Милославская появилась на публике без сопровождения нового бойфренда Александра Петрова, которому сейчас поступает огромное количество предложений, принять участие в съёмках различных проектов. В центре сюжета киноленты находится реальная история чемпионки по фридайвингу Натальи Молчановой.

Фильм выйдет на большие экраны 5 марта. Премьеру посетил сын спортсменки Алексей, выразивший благодарность всем, кто помог создать проект. Молчанова пропала в августе 2015 года в ходе очередного погружения под воду. Поиски не дали никаких результатов, в связи с чем чемпионку признали погибшей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:37

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