Стася Милославская посетила премьеру фильма «Один вдох» без Александра Петрова





Молодая знаменитость предпочла выбрать для вечера черный классический костюм, а свой образ дополнила клатчем. Выбор в пользу такого стиля сделали многие звезды, присутствующие на премьере картины «Один вдох», в том числе Виктория Исакова, исполнившая главную героиню в фильме. Стася Милославская появилась на публике без сопровождения нового бойфренда Александра Петрова, которому сейчас поступает огромное количество предложений, принять участие в съёмках различных проектов. В центре сюжета киноленты находится реальная история чемпионки по фридайвингу Натальи Молчановой.Фильм выйдет на большие экраны 5 марта. Премьеру посетил сын спортсменки Алексей, выразивший благодарность всем, кто помог создать проект. Молчанова пропала в августе 2015 года в ходе очередного погружения под воду. Поиски не дали никаких результатов, в связи с чем чемпионку признали погибшей.