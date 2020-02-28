«Безумно вкусные»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова объелась блинов у Андрея Малахова
Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова в stories в Instagram показала, как отпраздновала вместе с Андреем Малаховым и его супругой Масленицу. По словам Ольги, она просто на просто объелась блинов на долгое время вперед.
Попав в гости к знаменитому телеведущему Ольга Бузова тут же влилась в коллектив и как все попробовала угощение. На этот раз гостей кормили блинами. Как призналась Ольга Бузова, она не сдержалась и съела сразу три.
Стоит отметить, подобное светское мероприятие в честь Масленицы Андрей Малахов проводит ежегодно. На этот раз на нем побывали многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых певец Филипп Киркоров, коллега Бузовой по телестройке Ольга Орлова, телеведущая Юлия Барановская и многие другие.
Прием был устроен на высшем уровне в отеле «Лотте Плаза». На столе были в основном блюда, которые характерны для масленичной недели.
В одном из своих видео Ольга Бузова предстала вместе с королем российской сцены Филиппом Киркоровым. Она у него спросила, а сколько блинов съел он. Так выяснилось, что певец попробовал всего один блин, а вот Ольга похвасталась в ответ, что успела попробовать уже целых три.
Попав в гости к знаменитому телеведущему Ольга Бузова тут же влилась в коллектив и как все попробовала угощение. На этот раз гостей кормили блинами. Как призналась Ольга Бузова, она не сдержалась и съела сразу три.
Стоит отметить, подобное светское мероприятие в честь Масленицы Андрей Малахов проводит ежегодно. На этот раз на нем побывали многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых певец Филипп Киркоров, коллега Бузовой по телестройке Ольга Орлова, телеведущая Юлия Барановская и многие другие.
Прием был устроен на высшем уровне в отеле «Лотте Плаза». На столе были в основном блюда, которые характерны для масленичной недели.
В одном из своих видео Ольга Бузова предстала вместе с королем российской сцены Филиппом Киркоровым. Она у него спросила, а сколько блинов съел он. Так выяснилось, что певец попробовал всего один блин, а вот Ольга похвасталась в ответ, что успела попробовать уже целых три.