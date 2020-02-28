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Беременная Анастасия Шубская поздравила мужа с 700-й шайбой на ледовой арене

Беременная Анастасия Шубская поздравила своего мужа Александра Овечкина с 700-й шайбой на ледовой арене. Модель опубликовала фотоснимки важного события в карьере хоккеиста на странице Instagram.
Беременная Анастасия Шубская поздравила мужа с 700-й шайбой на ледовой арене

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стал первым хоккеистом из России, забившим 500, 600 и 700 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Александр Овечкин является рекордсменом среди российских хоккеистов по количеству заброшенных шайб и набранных очков в чемпионатах НХЛ. Его 700-я шайба была забита не так давно и с этим легендарным моментом избранника публично поздравила Анастасия Шубская, которая, несмотря на свое особое положение, не побоялась выйти на ледовую арену.

Беременная супруга Александра Овечкина подписала серию фото, опубликованных в личном блоге Instagram, словами: «Церемония в честь 700-го гола». Подписчики Сети присоединились к поздравлениям хоккеиста в комментариях под постом. Кроме того, с важным событием в профессиональной карьере его чествовали руководители Национальной хоккейной лиги и владелец команды «Тед Леонсис».

Как известно, Александр Овечкин женился на дочери российской актрисы Веры Глаголевой в августе 2015 года. Сразу после регистрации брака модель взяла фамилию мужа, однако в своей деятельности она до сих пор остается более узнаваемой по фамилии Шубская.

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Спорт / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:28

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