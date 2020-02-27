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Российская модель Анастасия Бертье покорила британские СМИ 11-м размером груди

Модель Анастасия Бертье из России покорила британские СМИ 11-м размером груди. Ее пышные формы уже украсили страницы таблоидов The Sun и Mirror.

Прославившаяся на Западе фотомодель утверждает, что не делала операций по увеличению груди. В возрасте 15 лет у нее еще был бюст четвертого размера, что часто становилось причиной ее угнетенного настроения. Однако с возрастом она перестала стыдиться своего тела. Чрезвычайно большая грудь доставляет Анастасии Бертье некоторые неудобства, например, всю одежду ей приходится перешивать. Вес этой части тела дает нагрузку на спину, если долго оставаться в одном положении. При этом модель может заниматься спортом при наличии подходящего бюстгальтера.

Бертье имеет 500 тысяч подписчиков в Instagram, куда публикует довольно откровенные снимки и собирает в большинстве своем доброжелательные комментарии.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:54

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