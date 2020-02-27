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Названа причина, почему Денис Мокроусов до сих пор не переспал со звездой «Дом-2» Аленой Рапунцель

Участник скандального проекта «Дом-2» Денис Мокроусов объяснил почему у него до сих пор не было физической близости с Аленой Рапунцель. Оказывается, молодой человек хочет показать девушке, что у него по-настоящему серьезные намерения относительно Алены.

Названа причина, почему Денис Мокроусов до сих пор не переспал со звездой «Дом-2» Аленой Рапунцель

К тому, что Алена Рапунцель привыкла себя вести раскованно и легкомысленно уже многие привыкли. Так, например от Ильи Яббарова девушка ждала ребенка уже в первый месяц после знакомства. Не стала откладывать в долгий ящик Алена Рапунцель близость и в случае с Романом Макеевым. Однако с Денисом Мокроусовым пока ее отношения складываются несколько иначе.

Молодой человек по сути держит на расстоянии звезду «Дом-2» Алену Рапунцель, что и саму ее очень удивляет. По словам Алены, они вместе проводят очень много времени, а было и такое, что спали в одной кровати, но интима у них все равно, так и не было. Ко всему, Денис Мокроусов систематически отказывается от возможности переселиться в вип-дом, где живет Алена вместе со своим маленьким сыном Богданом.


Ситуацию разъяснил сам Денис Мокроусов. По его словам, он очень давно мечтает о том, чтобы у него была близость с Аленой, но не хочет поступать с девушкой так, как это делали до него. Парень хочет построить серьезные отношения, а поэтому переживает за репутацию своей возлюбленной.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:57

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