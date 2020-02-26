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«Оса укусила?»: Поклонники не оценили пухлые губы Лады Дэнс

Поклонники Лады Дэнс не поскупились на комментарии после публикации певицей селфи со слишком пухлыми губами. Фолловеры звезды осудили «искусственность», а некоторые даже не узнали знаменитость на снимке.
«Оса укусила?»: Поклонники не оценили пухлые губы Лады Дэнс

53-летняя Лада Дэнс решила порадовать стотысячную армию своих Instagram-подписчиков новым селфи в розовых тонах. Певица опубликовала фото, на котором позирует в розовой шубе, шапке, свитере и очках. Чтобы добавить пикантности снимку, звезда сделала «губы уточкой», чтобы создать иллюзию воздушного поцелуя, однако, как позже оказалось -это стало ее ошибкой.

Фолловеры сразу же обратили внимание на слишком пухлые губы Лады Дэнс и принялись осуждать «искусственность» и косметические процедуры, к которым прибегают женщины с целью стать привлекательнее. Поклонники певицы отметили, что у нее нет необходимости что-то в себе менять, ведь артистка и так прекрасна, а подобные манипуляции сделают знаменитость «такой же как все».

Были, среди прочих и менее сдержанные комментарии, вроде саркастичных «оса укусила?» или «утиные губы». Однако нашлись и более преданные фанаты Лады Дэнс, для которых кумир всегда остается кумиром. Они похвалили внешность артистки и посоветовали меньше обращать внимания на хейтеров.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:30

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