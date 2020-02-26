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Экс-муж Дженнифер Энистон Джастин Теру: «Я был только заменой Брэда Питта»

Джастин Теру после церемонии, на которой были вручены премии Гильдии киноактеров, сделал заявление, которое касается его экс-супруги Дженнифер Энистон. По словам приревновавшего бывшего мужа, он всегда «был заменой Брэда Питта».

Экс-муж Дженнифер Энистон Джастин Теру: «Я был только заменой Брэда Питта»


48-летний экс-супруг звезды популярного сериала «Друзья» признался, что готовит книгу, в которой будет много «противоречивых и сочных» сведений о Дженнифер Энистон. К этому шагу ее подтолкнуло поведение актеров на церемонии. Джастин Теру осознает, что ему уже нечего терять, поэтому намерен раскрыть детали семейной жизни Питта и Энистон. Бывший муж не подписывал документы о неразглашении, поэтому многие издательства предлагают крупные гонорары за его будущую книгу.

Звезда «Однажды… в Голливуде» обратился к Джастину Теру, чтобы тот воздержался от некоторых отрывков в своих воспоминаниях. Но обиженный бывший муж не собирается этого делать, так как фотографии счастливой Дженнифер Энистон «изрезали его на куски». Актер признался, что в семенной жизни ощущал себя заменой Брэда Питта, хотя бывшая жена уверяла, что это не так.


В браке актриса и Джастин Теру прожили три года. В окружении знаменитостей говорят, что экс-супруг не смог смириться с популярностью жены, поэтому изменил ей. Звезда сериала «Друзья» пообещала Брэду Питту, что проведет с ним романтически отпуск, а друзья уверяют, что первый муж хочет вернуть ее.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:30

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