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Дети актрисы Ирины Цывиной не могут поделить наследство звезды

Дети актрисы Ирины Цывиной, которой не стало меньше года назад, не могут поделить наследство звезды, состоящее из трёх квартир, дома и участка. На данный момент этим занимаются их адвокаты.
Дети актрисы Ирины Цывиной не могут поделить наследство звезды

Согласно утверждениям юриста Юлии Вербицкой, в распоряжение сына Евгения Благонравова и дочери Зинаиды Пусеп переходит половина доли от каждого объекта в наследстве. Однако мужчина с данным фактом не согласен и планирует отсудить у сестры её часть. Адвокат отмечает, по закону Благонравов, находящийся с матерью до последних её дней, может претендовать на большую часть. Однако для этого придётся обратиться в суд. Зинаида Пусеп, находящаяся на обучении в Америке, не планирует отказываться от своей части наследства. В ближайшее время она хочет вернуться в Россию для обсуждения всех спорных вопросов с братом. Также стоит отметить, что возникает ещё одна проблема из-за квартиры, взятой в ипотеку.

Тот, кто её унаследует должен будет выплатить все задолженности. Юлия Вербицкая сообщила, на данный момент уже имеется долг из-за процентов. Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля 2019 года. Последнее время она провела в компании возлюбленного Сердюкова, с которым была неразлучна полтора года. Они познакомились в гримерке перед выступлением. Актёр планировал сделать ей предложение, однако не успел. Позднее стало известно, что актриса успела рассказать возлюбленному о своей беременности.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:42

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