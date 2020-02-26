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К Валерии обращаются за помощью после предложения создать движение «Сильные женщины»

По словам Иосифа Пригожина, к его супруге Валерии каждый день обращаются за помощью после того, как она предложила создать движение «Сильные женщины». Продюсер признался, что каждый день к певице поступают огромное количество звонков, а также сообщений в социальных сетях.

К Валерии обращаются за помощью после предложения создать движение «Сильные женщины»


Иосиф Пригожин убежден, что на сегодняшний день многим представительницам прекрасного пола действительно нужна помощь. Особенно это касается женщин в возрасте, так как они очень доверчивы и могут столкнуться с недобросовестными людьми. Больше всего супруга Валерии беспокоят правовые моменты, так как именно в этой сферы наблюдается незащищенность прав женщин.

По словам продюсера, уже этим летом должен состояться первый съезд движения «Сильные женщины», к которому присоединятся звезды российского шоу-бизнеса и спортсменки. Эти женщины уже имеют армию поклонников, так как завоевали народное признание своими достижениями и творчеством. Поэтому Иосиф Пригожин считает, что граждане страны прислушаются к мнению и идеям новой партии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:00

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