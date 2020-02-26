Игорь Николаев рассказал, что 2-х летний сын Андрея Малахова ходит в музыкальную школу

В комментарии Игорь Николаев сообщил, что снимки были сделаны за кулисами съёмок нового проекта канала Россия 1. В перерывах между работой исполнитель разговаривает с Андреем Малаховым только о детях. Игорь Николаев отметил, что телеведущий показал ему фото своего 2-х летнего сына Александра, который уже ходит в музыкальную школу. Композитор добавил, что его дочери Веронике 4 года, но он и супруга Юлия Проскурякова собираются отдать девочку в "музыкалку" не раньше 6 лет. Знаменитые родители не хотят вызвать отторжения у ребенка, поскольку в их доме и так с утра до вечера играет музыка.В конце Игорь Николаев написал: "Дети — самая интересная тема, все остальные отходят на второй план". Подписчики поддержали музыканта и отметили, что его дочь Вероника очень талантливая и обязательно пойдет по стопам своих родителей.