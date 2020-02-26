«Что вкололи?»: Дарья Мороз высказалась по поводу обвинений в пластике

Бывшая супруга Константина Богомолова и звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз опубликовала на своей странице в Instagram пост, призванный развеять все домыслы в отношении ее внешности. Актриса призналась, что часто слышит вопросы вроде «где Вы делали блефаропластику?», «что вкололи?» и «какая диета?», а также рекомендации типа «подрежьте веко, поднимите бровь, накачайте то или подтяните это». Однако подобные советы знаменитость игнорирует и предпочитает придерживаться собственных взглядов на красоту.По словам Дарьи Мороз, она выступает за «естественное взросление тела и лица», поэтому ни разу не прибегала к пластике и не планирует делать это в будущем. Звезда кино уверена, что вечернее увлажнение и уход способны сделать кожу достаточно здоровой и не нуждающейся в дополнительных процедурах. Кроме того, в своей публикации артистка рассказала фолловерам о тех бьюти-средствах, которые помогают ей сохранить молодость и красоту, а также призналась, что обожает «средства, работающие, пока я отдыхаю», намекая на ночные кремы и лосьоны.