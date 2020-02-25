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Сын Марины Александровой Андрей увлекается игрой на гитаре

Марина Александрова на своей странице в Instagram опубликовала снимок 7-летнего сына Андрея. Мальчик сфотографирован со спины, на футболке присутствует надпись «Maradona 10» и он сконцентрировано играет на гитаре.

Марина Александрова отмечает, что у её сына есть два страстных увлечения - это музыка и футбол. Она отметила, что нынешнее поколение будет лучше, чем прежнее. Автором фото выступил отец мальчика Андрей Болтенко. Актриса отметила, что на фото удачно совместили футбол и гитару. Поклонники актрисы поспешили отметить красоту и эстетику фотографии. Некоторые сообщили, что кадр получился замечательный. Другие принялись превозносить таланты мальчика.

«Папа молодец у вас, удачно подловил сына», «Классное фото», «Сильный кадр», «Наши дети уже лучше. Они родились в уникальное время!», «У талантливых родителей-талантливые и дети! Умничка какой!» — прокомментировали публикацию подписчики.

Стоит отметить, Марина Александрова редко делится снимками, которые касаются её личной жизни. Она отдаёт предпочтение автопортретам и рабочим эпизодам. Актриса не раз говорила – ей нравится быть женой и матерью, однако не очень хочется делиться этим в соцсетях. Она счастлива замужем за режиссёром Андреем Болтенко. Они вместе уже 8 лет и также воспитывают 4-ленюю дочь Екатерину.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:20

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