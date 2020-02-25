Microsoft собирается изменить меню «Пуск» в ОС Windows





Впервые «плиточное меню» появилось в популярной платформе компании еще в 2012 году. Теперь же ее планируют заменить списком приложений, к которым пользователь обращается наиболее часто, а также рядом дополнительных элементов. Источники также отмечают, что замена меню «Пуск» будет проведена в ближайшие несколько циклов обновления операционной системы Windows, а его полное обновление должно состояться не позднее 2021 года. Кроме того, отдельные инсайдеры утверждают, что на изменение меню разработчик решился в связи с тем, что его нынешние элементы оказались неактуальными.Плиточные элементы меню «Пуск», к слову, уже удалены из ОС Windows 10Х, образ которой компания представила в начале февраля 2020 года. Эксперты уверены, что будущие обновления классической версии Windows 10 будут привносить в систему все больше новых дизайнерских решений, которые разработчик тестирует на базе Windows 10Х.