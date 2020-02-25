«Русские в Лондоне»: Петра Порошенко пристыдили из-за появления сына на концерте рэпера FACE
Жители Украины возмутились появившимся в социальных сетях видероликом, на котором сын бывшего президента страны Петра Порошенко вышел на сцену во время концерта известного российского рэпера FACE в Лондоне. По данным СМИ, некоторые критики даже призывали экс-главу государства отказаться от сына из-за нецензурной брани песни, которой активно подпевал его наследник.
Отмечается, что сын Петра Порошенко, который известен своей активной антироссийской позицией, вышел на сцену с артистом под выкрики «Русские в Лондоне». Само видео, снятое во время концерта российского музыканта в столице Великобритании, было впервые опубликовано депутатом от правящей партии Александром Дубинским. Часть пользователей Сети отнеслась к этому «инциденту» не без иронии, но нашлись и те, кто был всерьез разозлен увиденным и даже обвинили молодого человека, а также его отца в лицемерии. Припомнили Порошенко-младшему и тот факт, что всем недавно он был замечен в толстовке с надписью RUSSIA.
Наконец, самые радикально настроенные критики, и вовсе, потребовали от Петра Порошенко отречься от наследника, который, как они считают, такими поступками попросту нивелирует политическую позицию отца.
Отмечается, что сын Петра Порошенко, который известен своей активной антироссийской позицией, вышел на сцену с артистом под выкрики «Русские в Лондоне». Само видео, снятое во время концерта российского музыканта в столице Великобритании, было впервые опубликовано депутатом от правящей партии Александром Дубинским. Часть пользователей Сети отнеслась к этому «инциденту» не без иронии, но нашлись и те, кто был всерьез разозлен увиденным и даже обвинили молодого человека, а также его отца в лицемерии. Припомнили Порошенко-младшему и тот факт, что всем недавно он был замечен в толстовке с надписью RUSSIA.
Наконец, самые радикально настроенные критики, и вовсе, потребовали от Петра Порошенко отречься от наследника, который, как они считают, такими поступками попросту нивелирует политическую позицию отца.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:51