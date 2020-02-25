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«Русские в Лондоне»: Петра Порошенко пристыдили из-за появления сына на концерте рэпера FACE

Жители Украины возмутились появившимся в социальных сетях видероликом, на котором сын бывшего президента страны Петра Порошенко вышел на сцену во время концерта известного российского рэпера FACE в Лондоне. По данным СМИ, некоторые критики даже призывали экс-главу государства отказаться от сына из-за нецензурной брани песни, которой активно подпевал его наследник.
«Русские в Лондоне»: Петра Порошенко пристыдили из-за появления сына на концерте рэпера FACE

Отмечается, что сын Петра Порошенко, который известен своей активной антироссийской позицией, вышел на сцену с артистом под выкрики «Русские в Лондоне». Само видео, снятое во время концерта российского музыканта в столице Великобритании, было впервые опубликовано депутатом от правящей партии Александром Дубинским. Часть пользователей Сети отнеслась к этому «инциденту» не без иронии, но нашлись и те, кто был всерьез разозлен увиденным и даже обвинили молодого человека, а также его отца в лицемерии. Припомнили Порошенко-младшему и тот факт, что всем недавно он был замечен в толстовке с надписью RUSSIA.

Наконец, самые радикально настроенные критики, и вовсе, потребовали от Петра Порошенко отречься от наследника, который, как они считают, такими поступками попросту нивелирует политическую позицию отца.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:51

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