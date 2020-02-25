Слишком тяжелые: Американские эксперты о сложностях танковой войны с Россией





Как пишет авторитетное издание National Interest, тяжеловесные боевые машины сухопутных войск преимущественно применяются для того, чтобы воздействовать на противника в том числе психологически, однако этого преимущества страны НАТО в восточноевропейском регионе могут быть лишены. Эксперты даже подсчитали, что в целом у стран НАТО в потенциально опасным по мнению аналитиков регионе находится порядка 130 танков, в том числе почти сотня М-1 «Абрамс». У России же на этом направлении задействовано значительно большее количество бронетехники – порядка 760 танков. Однако главная проблема, считают эксперты, заключается не в численном преимуществе России, а в том, что вес западных танков составляет не менее 60 тонн, эту тяжесть в большинстве случаев попросту не смогут выдержать мосты.Транспортная инфраструктура в Восточной Европе, подчеркивают эксперты, рассчитана преимущественно на вес советских танков серии Т-72, вес которых существенно ниже западных образцов и составляет всего 45 тонн. А вот американские танки в данном случае станут слишком тяжелым, что будет для них губительным.