Названы 5 самых загадочных и редких заболеваний в мире





В числе редких и странных заболеваний значится и так называемый синдром Котара, при проявлении которого пациент думает, что он мертв и гниет, а порой даже теряет части тела. Из-за этого страха люди нередко отказываются мыться или принимать пищу, поскольку склонны считать, что у них больше нет пищеварительной системы, а вода, и вовсе, растворить их хрупкое тело. Как считают исследователи, подобный бред вызван сбоем в работе отдельных областей мозга, которые отвечают за распознавание эмоций – это и приводит к наступлению полного чувства отрешенности. А еще существует синдром иностранного акцента, который также встречается крайне редко. В этом состоянии пациенты начинают разговаривать на языке, носителями которого являются, с определенным акцентом. Всего за историю медицинских наблюдений было зафиксировано лишь 60 случаев проявления данного синдрома. Входит в перечень редких и аквагенная кропивница, при которой к аллергической реакции может привести даже случайный контакт с водой. В мире насчитывается всего 30 человек с подобным диагнозом, причем, большая их часть – женщины.Еще одним довольно редким заболеванием считается Порфирия. В этом состоянии организм перестает вырабатывать белок, которые наделяет клетки способностью переносить кислород. В результате в печени накапливается токсический уровень порфиринов, а при высвобождении этих соединений кал и моча человека окрашиваются в фиолетовый цвет. Наконец, не стоит забывать и о болезни Пика, которая заставляет пациентов поглощать самые разные предметы и вещества, в том числе грязь, краску, мел, глину, мыло и прочее. Симптомы этого заболевания чаще всего фиксируются у детей и беременных женщин.