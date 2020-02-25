АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Учёные из Японии смогли определить влюбленность людей по походке

Учёные из Университета Тохоку в Японии провели эксперимент, в ходе которого смогли определить влюбленность людей по походке. Согласно результатам, пары, в которых возникала взаимная симпатия, старались синхронизировать свои шаги.

Учёные провели эксперимент, собрав мужчин и женщин и разделив их на 10 пар. До начала исследования добровольцы не знали друг о друге ничего. Одна часть пар общалась во время прогулки на свежем воздухе, другая - гуляла в абсолютном молчании, а остальные - отвечали на вопросы анкеты в помещении. Во время эксперимента добровольцев оснастили микрофонами для прослушивания разговоров и датчиками движения.

После прогулки испытуемые заполнили анкету, как и другие участники. В ней добровольцам предлагали рассказать о впечатлениях по поводу подобранного партнера и сообщить о своем отношении к нему. Специалисты полагают, свидание на свежем воздухе может положительно сказаться на общении и нахождении общего языка, в отличии от сидения в комнате. Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что люди, общающиеся на улице, отлично откликались друг о друге. Прекрасные результаты продемонстрировали и гуляющие в абсолютном молчании участники. Используя оборудование эксперты смогли понять, пары, проявляющие симпатию, при ходьбе стремились синхронизировать шаги.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
Елена Малышева прокомментировала жалобы россиян на высокие цены в ее медицинском…
Певица Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах в Берлине и…
Православные отмечают праздник Алексея Рыбного: Названы традиции и запреты этого…
Филипп Киркоров поделился пикантным снимком Екатерины…
Учёные из Японии смогли определить влюбленность людей по…
Светлана Бондарчук прокатилась в плацкартном…
«Приходилось пригибаться»: Эвелина Бледанс рассказала, как рост влияет на отношения с…
Американские ученые смогли обмануть искусственный интеллект с помощью другого…
«Мое сердце не бывает свободным никогда»: Звезда «Триггера» Виктория Маслова высказалась о…
Учёные выяснили, что разные продукты могут влиять на определённый вид инсульта…
Дочери Алсу Микелла и Сафина устроили фотосессию на морском…
Эксперт развеял мифы о…
Певица Валерия станцевала в гримерке под песню…
Китайские ученые выяснили, что словарный запас дети перенимают от…
В египетском саркофаге обнаружили скрытое изображение бога…
Поместье 17 века Джорджа Клуни затопило после…
Названа дата официальной презентации флагманов Huawei P40 и P40…
«Вас бы отстреливать шакалов»: Сын Валерии резко высказался в адрес Прохора…
ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал…
Внук Екатерины Стриженовой Пётр полюбовался своим отражением в…
Pininfarina готовит специальную версию Battista в честь своего…
Лев Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом после критики певицы…
«Иду я как-то по лесу»: Мария Захарова прокомментировала появление «свидетеля» в деле…
«Идиотизм»: Николай Расторгуев призвал затравленную украинцами Maruv переезжать в…
Redmi K20 Pro больше не будет поступать в…
Михаил Шуфутинский поздравил Любовь Успенскую с…
Названы три лучших российских вездехода с ценой от 1,5 миллионов…
Просмотреть все новости