Учёные из Японии смогли определить влюбленность людей по походке





Учёные провели эксперимент, собрав мужчин и женщин и разделив их на 10 пар. До начала исследования добровольцы не знали друг о друге ничего. Одна часть пар общалась во время прогулки на свежем воздухе, другая - гуляла в абсолютном молчании, а остальные - отвечали на вопросы анкеты в помещении. Во время эксперимента добровольцев оснастили микрофонами для прослушивания разговоров и датчиками движения.После прогулки испытуемые заполнили анкету, как и другие участники. В ней добровольцам предлагали рассказать о впечатлениях по поводу подобранного партнера и сообщить о своем отношении к нему. Специалисты полагают, свидание на свежем воздухе может положительно сказаться на общении и нахождении общего языка, в отличии от сидения в комнате. Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что люди, общающиеся на улице, отлично откликались друг о друге. Прекрасные результаты продемонстрировали и гуляющие в абсолютном молчании участники. Используя оборудование эксперты смогли понять, пары, проявляющие симпатию, при ходьбе стремились синхронизировать шаги.