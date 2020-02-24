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Похищенный в Ливии социолог отмечает свой день рождения в тюрьме

В ливийской тюрьме «Митига» до сих пор незаконно удерживаются наши соотечественники – российские социологи. Сегодня день рождения одного из них, Максима Шугалея. Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, как отправлял своего сотрудника в командировку в Триполи год назад.

Максим Шугалей отмечает свой день рождения 24 февраля не в кругу семьи, а в одной из самых опасных неофициальных тюрем Ливии. В этом году данное место стало еще более опасным из-за появления сирийских боевиков и турецких наемников. Они превратили казематы в военную базу, а все заключенные стали фактически живым щитом т.н. Правительства национального согласия (ПНС) и его лидера Файеза Сарраджа.
Отметим, что ранее представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари обращался с призывом к ПНС перевести заключенных в более безопасное место. К сожалению, ответной реакции не последовало, и поэтому арестованные россияне продолжают ежедневно рисковать жизнью.
Похищенный в Ливии социолог отмечает свой день рождения в тюрьме

«Причем есть уже подтвержденная информация, что в Триполи сейчас пытаются верховодить уже не только местные террористы, но и приехавшие им на «подмогу» боевики из Сирии, а также турецкие наемники — то есть абсолютно «разноцветные», разнообразные массы самых отъявленных злодеев, подлецов и убийц», — отметил в недавнем сообщении Александр Малькевич.

Глава ФЗНЦ вспомнил о встрече с Шугалеем в прошлом году, незадолго до его дня рождения, чтобы обсудить предстоящую поездку. Он рассказал, что тогда их интересовало происходящее в Ливии после свержения многолетнего лидера страны – Муаммара Каддафи. Социологи заинтересовались, насколько изменилось общественное сознание с тех пор.

«Узнали! Максим успел передать большинство своих исследований из Ливии. И те данные, те цифры и опросы, конечно, показали, какое жуткое будущее готовят «цивилизованные» страны для тех, кого, по их мнению, нужно «поставить на путь истинный». Страна находится, по сути, в руинах, а жители с тоской вспоминают времена Муаммара Каддафи...», — сообщил Малькевич.

Он добавил, что вместе с неравнодушными людьми прилагает все усилия, чтобы открыть глаза мировой общественности на происходящее в Ливии.

Так, с 13 февраля началась общероссийская акция в поддержку похищенных российских социологов. Люди приходят к посольству Ливии в Москве, чтобы выразить свое несогласие с происходящим. Политолог Николай Стариков, парламентарий Виталий Милонов, коллега социологов Александр Прокофьев, а также многие другие общественники и журналисты поддержали одиночные пикеты.

Напомним, весной 2019 года в Триполи сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали террористы RADA, подконтрольные ПНС. Их продолжают незаконно удерживать в ливийской тюрьме «Митига». Боевики RADA известны своими преступлениями против человечества. В отчетах ООН имеются сведения о совершенных ими пытках, похищении и торговле людьми, убийствах. Отметим, что российским социологам до сих пор не предъявлены официальные обвинения.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:34

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