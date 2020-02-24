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Анфиса Чехова об обвинивших ее в пошлости хейтерах: "Людей возмущает то, что есть в них самих"

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram несколько картин знаменитых художников и снимков фотографов. В комментарии телеведущая высказалась о хейтерах, обвинивших ее в пошлости, отметив, что людей возмущает то, что есть в них самих.
Анфиса Чехова об обвинивших ее в пошлости хейтерах: "Людей возмущает то, что есть в них самих"

Накануне Анфиса Чехова опубликовала свое обнаженное фото, сделанное со спины. За этот снимок знаменитость раскритиковали в Сети. Сегодня телеведущая заявила, что не может понять, почему в понимании некоторых людей нагота — это пошлость. Певица считает, что тело человека — это гениальное творение природы. Она отметила, что пошлыми часто бывают те снимки, где люди одеты. Также Анфиса Чехова написала: "Однако вчера люди, обвинявшие меня в пошлости, выражались более чем грубо, мыслили банально, а духовное и нравственное отношение явно не читалось в их словах".

Знаменитость отметила, что выражения, которыми человек описывает свои ощущения, тоже могут быть вульгарными, поскольку своя собственная внутренняя пошлость не бросается в глаза. В конце Анфиса Чехова написала: "Друзья, когда вы обвиняете другого в чём-то, убедитесь, что этого нет в вас. Покопайтесь в себе, если вам противно от того, что вы накопали в других".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:50

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