Внуки Валентина Юдашкина повеселились на дне рождения дочки певицы Жасмин

В честь праздника восьмилетней Маргариты было организовано настоящее «сказочное торжество». Сыновья Галины Юдашкиной Аркадий и Анатолий также были в числе приглашенных гостей. Дочь выдающегося модного эксперта поделилась кадрами своих детей, которые были одеты в одном стиле. Подписчики оставили под постом множество комментариев с умилительными комплиментами, адресованными маленьким наследникам выдающихся деятелей.На снимках со страницы Марины Юдашкиной ее внуки запечатлены рядом со сказочными персонажами и виновницей торжества. Пользователи Сети заключили, что дети хорошо повеселились, поскольку на фотографиях все выглядят счастливыми и радостными.