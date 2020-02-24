Внуки Валентина Юдашкина повеселились на дне рождения дочки певицы Жасмин
Галина Юдашкина последние полгода провела в Гонконге. В Китае ей предложили выгодный рабочий контракт, потому она временно выехала за границу вместе со своими сыновьями, четырехлетним Анатолием и годовалым Аркадием. Однако в новом 2020 году дочь Валентина и Марины Юдашкиных вернулась обратно в Россию, чему вся семья была очень рада. Супруга модельера регулярно делится фотографиями с внуками на своей странице в социальной сети Instagram. Так же как и ее дочь Галина, она опубликовала недавние снимки со дня рождения дочери Жасмин.
В честь праздника восьмилетней Маргариты было организовано настоящее «сказочное торжество». Сыновья Галины Юдашкиной Аркадий и Анатолий также были в числе приглашенных гостей. Дочь выдающегося модного эксперта поделилась кадрами своих детей, которые были одеты в одном стиле. Подписчики оставили под постом множество комментариев с умилительными комплиментами, адресованными маленьким наследникам выдающихся деятелей.
На снимках со страницы Марины Юдашкиной ее внуки запечатлены рядом со сказочными персонажами и виновницей торжества. Пользователи Сети заключили, что дети хорошо повеселились, поскольку на фотографиях все выглядят счастливыми и радостными.
В честь праздника восьмилетней Маргариты было организовано настоящее «сказочное торжество». Сыновья Галины Юдашкиной Аркадий и Анатолий также были в числе приглашенных гостей. Дочь выдающегося модного эксперта поделилась кадрами своих детей, которые были одеты в одном стиле. Подписчики оставили под постом множество комментариев с умилительными комплиментами, адресованными маленьким наследникам выдающихся деятелей.
На снимках со страницы Марины Юдашкиной ее внуки запечатлены рядом со сказочными персонажами и виновницей торжества. Пользователи Сети заключили, что дети хорошо повеселились, поскольку на фотографиях все выглядят счастливыми и радостными.