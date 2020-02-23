ВС Польши рассматривают возможность покупки американских танков M1 Abrams





По мнению иностранных политологов, военное командование Польши до сих пор рассматривает Россию в качестве главной угрозы собственной национальной безопасности. Поэтому предусматриваются меры, которые позволят увеличить эффективность армии Польши. Одной из таковых может стать закупка танков M1 Abrams у США. Подобным образом будут заменены устаревшие модели Т-72 в рамках госпрограммы модернизации сухопутных сил и флота, рассчитанной на 15 лет.Основой для будущего перевооружения польской армии на данный момент считается «Леопард-2». Поэтому военный эксперт Матеуш Зилонка предлагает обсудить вопрос покупки M1 Abrams. По его словам, Вашингтон мог бы санкционировать продажу бронетехники по выгодной стоимости. Все же, отмечается необходимость модификации танка для применения на территории Польши, которая испещрена реками и труднопроходимой местностью. Подобное переоборудование обойдется покупателям в круглую сумму, не считая дороговизны «Абрамсов» в эксплуатации.