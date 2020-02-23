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Озвучены неожиданные причины упадка сил

Медик Джон Пол раскрыл неожиданные причины упадка сил. Это может стать свидетельством расстройств и неблагоприятных изменений, происходящих в организме.

Чаще всего сонливость проявляется из-за недосыпания, а чтобы исправить это достаточно тратить на сон 7-9 часов в сутки. Правильное питание тоже поддерживает здоровье, а нехватка полезных микроэлементов может проявляться чувством усталости. В этом случае поможет анализ рациона и восполнение запаса конкретных витаминов. Стоит избавиться от стресса, имеющего разрушающее воздействие на организм. Эксперт напомнил, что его уровень поднимается также от недосыпания.

Быстрый темп современной жизни приводит к накоплению чувства усталости. Поэтому важно уметь отдыхать от работы. От упадка сил поможет избавиться спорт, который также оздоровит тело.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:08

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