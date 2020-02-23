Озвучены неожиданные причины упадка сил





Чаще всего сонливость проявляется из-за недосыпания, а чтобы исправить это достаточно тратить на сон 7-9 часов в сутки. Правильное питание тоже поддерживает здоровье, а нехватка полезных микроэлементов может проявляться чувством усталости. В этом случае поможет анализ рациона и восполнение запаса конкретных витаминов. Стоит избавиться от стресса, имеющего разрушающее воздействие на организм. Эксперт напомнил, что его уровень поднимается также от недосыпания.Быстрый темп современной жизни приводит к накоплению чувства усталости. Поэтому важно уметь отдыхать от работы. От упадка сил поможет избавиться спорт, который также оздоровит тело.