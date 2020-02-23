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Ученые выявили взаимосвязь между пищей и качеством спермы у мужчин

Ученые, которые работают в Гарвардском университете, выявили в процессе исследования, что существует взаимосвязь между пищей и качеством спермы у мужчин. В эксперименте приняли участие 2900 представителей сильного пола, средний возраст которых был 19 лет.
Ученые выявили взаимосвязь между пищей и качеством спермы у мужчин

В рационе испытуемых на постоянной основе была рыба, фрукты, овощи и куриное мясо. Оказалось, что у них вырабатывалось больше сперматозоидов, чем у тех, кто питается по классической «западной» диете». Речь идет о преобладании закусок, красного мяса, картофеля фри, сладостей и газированных напитков.

Кроме этого, ученые сравнили количество сперматозоидов у вегетарианцев, приверженцев здорового питания и поклонников датской диеты. Оказалось, что больше всего сперматозоидов вырабатывалось в организмах мужчин, следовавших здоровому рациону (167 миллионов). На втором месте оказались представители сильного пола, которые не едят мясо (151 миллион), а на третьем – испытуемые, соблюдающие датскую диету (122 миллиона).

По словам Фейби Нассана, ведущего автора исследования, количество вырабатываемых сперматозоидов у мужчин оказывает влияние на фертильность. То есть, чем их меньше, тем ниже шанс забеременеть. Поэтому для пациентов, которые страдают бесплодием, стратегически важно следовать методам здорового питания.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:29

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