Ученые выявили взаимосвязь между пищей и качеством спермы у мужчин





В рационе испытуемых на постоянной основе была рыба, фрукты, овощи и куриное мясо. Оказалось, что у них вырабатывалось больше сперматозоидов, чем у тех, кто питается по классической «западной» диете». Речь идет о преобладании закусок, красного мяса, картофеля фри, сладостей и газированных напитков.Кроме этого, ученые сравнили количество сперматозоидов у вегетарианцев, приверженцев здорового питания и поклонников датской диеты. Оказалось, что больше всего сперматозоидов вырабатывалось в организмах мужчин, следовавших здоровому рациону (167 миллионов). На втором месте оказались представители сильного пола, которые не едят мясо (151 миллион), а на третьем – испытуемые, соблюдающие датскую диету (122 миллиона).По словам Фейби Нассана, ведущего автора исследования, количество вырабатываемых сперматозоидов у мужчин оказывает влияние на фертильность. То есть, чем их меньше, тем ниже шанс забеременеть. Поэтому для пациентов, которые страдают бесплодием, стратегически важно следовать методам здорового питания.