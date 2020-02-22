Звезда телепроекта «Дом-2» Саша Артёмова рыдает из-за быстрого роста своей дочери

Осенью прошлого года экс-участница «Дом-2» Александра Артёмова родила девочку и с удовольствием погрузилась в ежедневные заботы о малышке. Однако с каждым днём девушка всё больше себя накручивает, при этом поводы для беспокойства незначительные. Очередным таким случаем стал совет педиатра, заключавшийся в том, что вскоре ребёнку потребуется добавлять прикорм. Задумавшись об этом, молодая мама в мыслях уже вырастила свою дочку и даже выдала её замуж. Перебрав все свои фантазии, Саша ужаснулась скорости взросления своей дочки и не удержалась от слёз.Отметим, что и во время своей беременности Александра постоянно воображала различные ситуации и страхи, связанные с её будущим ребёнком. Девушка считала, что она просто ещё не готова стать матерью и не сможет дать малышке ту любовь, которую она заслуживает.