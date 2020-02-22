Седан Bugatti Galibier не попал в серийное производство из-за неудачного дизайна





Ахим Аншайдт, шеф дизайнер компании Bugatti, рассказал о судьбе модели Galibier, которую показали публике ещё в 2009 году. Спустя год новинка в виде прототипа появилась на полях Женевского автомобильного салона, но после этого исчезла из поля зрения на десятилетие. Как оказалось, машина уже не поступит в серийное производство, поскольку руководство VW Group не одобрило её внешний вид. Какие именно элементы дизайна седана, рассчитанного на четыре человека, не пришлись по вкусу начальству - неизвестно, но именно облик автомобиля стал причиной отказа от его появления на рынке.По словам создателя модели, работа над ней оказалась непростой. Изначальный концепт сильно отличался от того, что публика увидела в виде прототипа. Изначально транспортное средство создавалось как аналогия знаменитого Type 57 Atlantic, но в ходе работы внешний вид седана всё меньше напоминал о первоначальной задумке. В итоге, не найдя компромисса, в руководстве решили свернуть спорный проект.