Картофель и морковь могут спровоцировать повышение гликемического показателя у диабетиков





Чтобы снизить уровень крахмала и сахарозы в составе овощей, лучше всего избегать варки, а отдать предпочтение запеканию в духовке, на гриле или пассировке на сковороде. Благодаря отсутствию контакта с водой полезные микроэлементы в содержании корнеплодов сохраняются в максимальном количестве во время приготовления. Елена Соломатина дополнила, что калий и бета-каротин в картофеле и моркови способствуют снижению артериального давления и предупреждают возникновение сердечных заболеваний.В тоже время, если не соблюдать рекомендации специалистов по здоровому питанию, корнеплоды могут не только повысить уровень сахара в крови диабетиков, но и замедлить процесс похудения людей, страдающих от избытка веса. Кроме того, сырые овощи насыщенны растительными кислотами, которые раздражают слизистую органов ЖКТ и провоцируют обострение гастрита и панкреатита.Диетолог рекомендует при составлении рациона всегда ориентироваться на состояние здоровья и наличие хронических недугов, не пренебрегая знаниями о свойствах овощей и других продуктов.