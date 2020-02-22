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Медики рассказали, почему кухонная доска может представлять опасность для здоровья человека

По словам медиков, такой обычный предмет, как кухонная доска, может таить в себе огромную опасность для здоровья человека. Они рассказали, какому материалу следует отдать предпочтение и как часто менять кухонную принадлежность.



Как в пластиковых, так и в деревянных кухонных досках есть свои плюсы и минусы. Не важно, как тщательно моются эти предметы, бактерии и паразиты все равно могут оставаться. Медики говорят о том, что опасность пластиковых досок для нарезания продуктов таится в их составе. Никто точно не знает, какие химические соединения использовались, поэтому эти «вещества» могут медленно влиять на состояние здоровья человека и даже вызывать аллергическую реакцию. Минус деревянной доски в том, что на ее поверхности очень быстро размножаются микробы, а также могут присутствовать плесень или грибок. Это представляет опасность для иммунитета человека и даже может привести к возникновению новообразований в организме.

Кроме этого, врачи обращают внимание на модную тенденцию в ресторанах – подавать блюда на деревянных досках. Посетитель не может быть уверен в том, что поверхность тщательно мылась, так как неизвестно, кто ел с доски до него. Также неизвестно, какие моющие средства использует заведение и при какой температуре обрабатывается кухонный предмет.

Для того, чтобы сохранить здоровье, врачи советуют регулярно менять кухонные доски. Сигналом к действию должны быть порезы на поверхности и неприятный запах. На кухне должно использоваться как минимум шесть предметов для нарезки продуктов: для хлебобулочных изделий, для рыбы, мяса, овощей и фруктов, и для готовых продуктов.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:10

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