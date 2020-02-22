Установлено, почему йодированная соль в составе супа не принесет пользы организму человека
Эксперты рассказали, почему йодированная соль в составе супа не принесет пользы организму человека. Для сохранения полезных микроэлементов продукт нужно беречь от высоких температур.
Йодированная соль является мощной добавкой, которая позволяет избавиться от дефицита этого микроэлемента. Часто от него страдают люди, живущие вдали от морских побережий. Недостаток йода может сказываться на физическом и интеллектуальном развитии, а также приводить к нарушению работы щитовидной железы. При необходимости поддерживать баланс этого элемента, его не нужно употреблять в больших количествах.
Эксперты подчеркивают, что от йодированной соли в супе не будет никакого результата, поскольку полезные соединения в ней не выдерживают термической обработки, разрушаясь при температуре кипения воды. Из дешевой поваренной соли йод улетучивается уже при 30 градусах по Цельсию.
Йодированную соль нужно употреблять только с теплыми или холодными продуктами питания, а также ее нельзя хранить в открытой пачке.
Йодированная соль является мощной добавкой, которая позволяет избавиться от дефицита этого микроэлемента. Часто от него страдают люди, живущие вдали от морских побережий. Недостаток йода может сказываться на физическом и интеллектуальном развитии, а также приводить к нарушению работы щитовидной железы. При необходимости поддерживать баланс этого элемента, его не нужно употреблять в больших количествах.
Эксперты подчеркивают, что от йодированной соли в супе не будет никакого результата, поскольку полезные соединения в ней не выдерживают термической обработки, разрушаясь при температуре кипения воды. Из дешевой поваренной соли йод улетучивается уже при 30 градусах по Цельсию.
Йодированную соль нужно употреблять только с теплыми или холодными продуктами питания, а также ее нельзя хранить в открытой пачке.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:01